AFP: обвиняемого в убийстве малтийской журналистки приговорили к 15 годам тюрьмы

ТАСС, 23 февраля. Суд Мальты во вторник приговорил Винсента Муската, одного из трех обвиняемых в убийстве журналистки Дафны Каруана Галиции, к 15 годам лишения свободы. Об этом со ссылкой на решение суда сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, при вынесении приговора суд учел признательные показания осужденного, а также сотрудничество со следствием.

Дафна Каруана Галиция была известна на Мальте с 1990-х годов как независимая журналистка, ведущая собственные расследования в отношении причастности политиков Мальты к коррупции, отмыванию денег и другим преступлениям. В феврале - апреле 2016 года в СМИ несколько раз проходила информация о связях ряда членов правительства Мальты, а также премьер-министра Джозефа Муската и его семьи с офшорами. Публикации были основаны на сведениях Галиции. Свои выводы она сделала после обнародования материалов так называемого Панамского досье - документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, свидетельствующих о наличии офшоров у политиков и госслужащих более чем из 50 стран.

16 октября 2017 года она погибла в возрасте 53 лет при взрыве автомобиля, на котором выехала из населенного пункта Бидния. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно при помощи мобильного телефона. Ход расследования убийства журналистки стал причиной серьезных протестов на острове, в результате которых премьер-министр Мускат подал в отставку.