Алиев: долгосрочный мир в Карабахе зависит от правильной оценки сложившихся реалий

БАКУ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что от правильной оценки ситуации, сложившейся после завершения военных действий в Нагорном Карабахе, будет зависеть установление долгосрочного мира.

"Азербайджан восстановил международное право, фактически создал в регионе и мире новые реалии. Считаю, что использование возможностей для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе во многом будет зависеть от правильной оценки этих реалий странами региона, крупными государствами", - сказал глава государства, пообщавшись во вторник в видеоформате с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви, египетским ученым и политиком Исмаилом Серагельдином.

По словам Алиева, Азербайджан "сегодня действительно демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти и противостояния и построить будущее для региона". "На самом деле мы уже приступили к этому. Мы приступили к восстановительным работам, реализации проектов, которые будут полезными для всего региона и в результате послужат стабильности и прогнозируемости. Поэтому считаю, что есть необходимость в том, чтобы все мы - правительства и международные организации - оценили новые реалии и спланировали свои шаги для сосредоточения внимания на позитивных возможностях сотрудничества и сосуществовании в условиях мира", - подчеркнул президент Азербайджана. Он отметил, что в регионе после долгих лет ожиданий установился мир, и он должен быть долгосрочным.

В Нагорном Карабахе 27 сентября прошлого года обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.