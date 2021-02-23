Суд Литвы завершил опрос свидетелей по делу подозреваемого в шпионаже в пользу РФ политика

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Шяуляйский окружной суд Литвы во вторник завершил опрос свидетелей по делу оппозиционного литовского политика Альгирдаса Палецкиса, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ. Об этом ТАСС обобщил представитель судебной инстанции Витаутас Йончас.

"Суд завершил опрос свидетелей и следующее заседание, на котором предстоит рассмотреть дополнительные обращения сторон, назначил на 16 марта", - сказал он.

Свидетелем на заседание был вызван гражданин РФ Юрий Мель, который отбывает заключение по приговору, вынесенному ему по делу о январских событиях 1991 года. Показания свидетель давал в формате видеоконференции. "Мель сообщил, что с Палецкисом лично не знаком, информацию, с ним связанную, узнавал из печати", - сказал Йончас.

По делу проходят двое подозреваемых - бывший лидер партии "Социалистический народный фронт" Палецкис и предприниматель Деймантас Бертаускас. Им вменяются в вину два эпизода. Один из них связан со сбором якобы по заданию российских спецслужб информации о судьях и прокурорах Литвы, которые вели процесс о январских событиях 1991 года, второй - с поиском медиков, согласных выдать якобы фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии здоровья осужденного по этому делу гражданина РФ Меля, который болен сахарным диабетом.

Палецкис вины не признал, о чем и заявил суду, но от дачи показаний не отказывался. Он находился под арестом с октября 2018 года и был выпущен на свободу 6 апреля 2020 года. Сейчас к Палецкису применяется режим интенсивного надзора: с 21:00 до 06:00 он обязан находиться по месту проживания и не покидать Вильнюс. К тому же он должен постоянно носить электронный браслет, который позволяет следить за его местонахождением.

О деле Палецкиса

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из радиоинтервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей, согласно законам Литвы, ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере €3 тыс. В 2014 году в номинации "Гражданская позиция" литовский оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма".