Соцпартия Молдавии призвала Санду выдвинуть в премьеры предложенного парламентом кандидата

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) призвала президента страны Майю Санду выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру Марианны Дурлештяну, которая была ранее предложена парламентским большинством. Об этом написал во вторник лидер ПСРМ, экс-президент страны Игорь Додон в Telegram после того, как Конституционный суд (КС) страны признал незаконным указ президента о повторном выдвижении на пост премьера Натальи Гаврилицы.

"Мы требуем от Майи Санду немедленно подписать указ о выдвижении законного кандидата на должность премьер-министра. В данном случае мы говорим о кандидатуре госпожи Марианны Дурлештяну, которая была выдвинута в соответствии со всеми процедурами законно сформированным парламентским большинством", - написал Додон. По его словам, затягивание процесса формирования правительства усугубляет экономический кризис в стране. В противном случае ПСРМ инициирует акции протеста, отметил он.

Обращение в КС для урегулирования спора между парламентом и президентом подали депутаты ПСРМ, которые обвинили Санду в попытке узурпировать власть.

Две недели назад парламент отклонил кандидатуру Гаврилицы на пост премьера. Это решение устраивает как Санду, так и саму Гаврилицу, которая жестко раскритиковала депутатов во время выступления в парламенте. Блокируя утверждение правительства, Санду, как отмечали наблюдатели, хотела спровоцировать досрочные парламентские выборы, чтобы улучшить представительство поддерживающей ее Партии действия и солидарности в законодательном органе.

Роспуск парламента поддерживает также ПСРМ, однако Додон предлагает сформировать переходное правительство и только после этого идти на досрочные выборы. Предполагается, что это будет технократическое правительство для обеспечения стабильности в условиях пандемии до досрочных выборов, которые, по предложению Додона, должны состоятся летом. Чтобы дать возможность переформатировать правительство и парламент, на чем в ходе акций протеста настаивали сторонники Санду, в декабре в отставку ушел представлявший ПСРМ премьер-министр Ион Кику.