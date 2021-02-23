Президент Аргентины не видит оснований для судебного дела из-за скандала с вакцинацией

МЕХИКО, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил во вторник, что не видит оснований для судебного преследования бывшего министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсии, который был отправлен в отставку из-за скандала с вакцинацией.

"Я слышал о выдвинутых жалобах. Случившееся было достаточно серьезным для того, чтобы министр Хинес Гонасалес Гарсия был вынужден покинуть свой пост. Но давайте закончим клоунаду. Я прошу прокуроров и судей выполнять свою работу должным образом", - сказал президент на пресс-конференции в Мехико, где он находится с официальным визитом.

По мнению Фернандеса, в действиях экс-министра нет состава преступления. "Нельзя просто так выдумывать преступления", - добавил он. Президент также отметил, что среди привившихся были министры и законодатели, которым по долгу службы необходимо посещать другие страны и проводить встречи, так что их вакцинация "была абсолютно обоснованной".

Аргентинский журналист Орасио Вербитски 19 февраля в эфире радиостанции El Destape рассказал, что смог вакцинироваться от коронавируса после того, как обратился за помощью к "своему старому другу Хинесу". В этот же день стало известно, что без публичной огласки и вне рамок плана иммунизации населения привились несколько законодателей и чиновников. Позднее правительство Аргентины опубликовало список из 70 лиц, которые были привиты от коронавируса "по ходатайству Минздрава". В нем, помимо чиновников и членов парламента, фигурировали журналисты и предприниматели.

На фоне скандала Фернандес попросил Гонсалеса Гарсию подать в отставку с поста главы Минздрава. В понедельник прокуратура выдвинула в отношении экс-министра обвинения в злоупотреблении полномочиями.