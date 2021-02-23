Макрон предложил учредить должность спецпосланника ООН по климатической безопасности

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Франция выступает за учреждение в системе ООН должности спецпосланника по проблеме климатической безопасности. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на открытой части заседания Совбеза ООН в формате видеоконференции.

"Мы считаем необходимым назначение спецпосланника ООН по вопросам климатической безопасности, который бы координировал все эти усилия, - заявил Макрон. - Я бы только приветствовал, если бы Совет Безопасности ежегодно рассматривал доклад о влиянии климата на безопасность. Это позволило бы предвидеть, предупреждать и принимать решения".