В МАГАТЭ заявили, что Иран не объяснил происхождение частиц незаявленного урана

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана пока не объяснили происхождение частиц незаявленных ядерных материалов на ряде своих объектов. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Что касается другого упомянутого вами вопроса, темы, по которой нам все еще нужны пояснения, темы, по которой Ирану необходимо ответить и дать нам ответы - по частицам урана и других материалов, найденных в местах, где их не должно было находиться, то процесс продолжается. Он пока не дал позитивных результатов. Эта деятельность продолжается", - заявил глава МАГАТЭ. Он выступил на интернет-семинаре, который был организован вашингтонской неправительственной организацией "Инициатива по сокращению ядерной угрозы".

По словам Гросси, он предоставит отчет на эту тему "на следующей неделе, когда Совет управляющих МАГАТЭ соберется на весеннюю сессию".

Как передало 19 февраля агентство Reuters, следы урана были обнаружены сотрудниками МАГАТЭ на двух иранских объектах во время проведенных осенью инспекций. Речь идет о двух спорных объектах, вопросы к которым у МАГАТЭ возникли еще в начале 2020 года. Представители организации подозревали, что там могли храниться незаявленные ядерные материалы. После визита в Тегеран Гросси в августе прошлого года Иран согласился допустить инспекторов на эти объекты. Представители организации посетили их осенью.