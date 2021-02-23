Оппозиция завершила акцию протеста с требованием отставки Пашиняна в центре Еревана

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение за спасение родины" во вторник вечером завершило акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы сегодня завершаем нашу акцию. Однако протестные акции продолжатся завтра и в четверг, в том числе и в областях страны", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Во вторник утром полицейские задержали примерно 60 оппозиционеров, которые попытались заблокировать третий блок правительственного здания, где находился Пашинян. Во время задержания несколько оппозиционеров получили легкие ушибы. Позже несколько тысяч человек заблокировали здание полиции в центре Еревана, требуя встречи с главой ведомства Ваге Казаряном, однако он к протестующим так и не вышел. В результате митингующие покинули территорию.

В Армении с 10 ноября 2020 года не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также утверждают, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.