WP: США готовят санкции против России в связи с кибератакой и ситуацией вокруг Навального

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Новая администрация президента США Джо Байдена готовит санкции и ряд других серьезных мер против России в связи с приписываемой ей масштабной кибератакой на компьютерные сети американских властей и компаний, а также ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Как утверждает издание, целью этих мер станет "отправка более широкого сигнала", согласно которому российские власти якобы "на протяжении многих лет использовали средства в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам США и их союзников". Кроме того, по версии The Washington Post, США примут меры, "направленные на привлечение Москвы к ответственности" за такие действия, как "использование запрещенного химического оружия против" Навального.

Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить информацию издания.