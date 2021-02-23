Маас считает, что борьба с изменением климата должна стать приоритетом в работе ООН

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Борьба с климатическими изменениями должна стать приоритетом в работе Организации Объединенных Наций и занять прочное место в повестке Совета Безопасности ООН. Об этом заявил во вторник по видеосвязи глава МИД ФРГ Хайко Маас на открытой дискуссии Совета Безопасности ООН, посвященной проблеме влияния глобального потепления на безопасность в мире.

"Изменение климата сегодня представляет собой самую серьезную угрозу нашему существованию", - отметил министр, напомнив, что прошлый год был самым жарким с начала метеонаблюдений. "Последствия изменения климата еще больше обострят конфликты, они осложняют усилия по укреплению мира, они оказывают негативное влияние на социальную справедливость и равноправие", - указал Маас.

В связи с этим, по мнению главы МИД ФРГ, "вся система ООН должна предпринять согласованные усилия для того, чтобы меры по защите климата стали ее главным приоритетом". "Здесь ООН играет центральную роль", - считает Маас.

"Тема климата и безопасности должна стать неотъемлемой частью повестки Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он. Министр призвал СБ ООН выработать и принять резолюцию, посвященную проблеме защиты климата и соответствующим мерам.