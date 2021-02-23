В США заявили, что спецслужбы перед беспорядками 6 января недооценили их масштаб

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Американские спецслужбы знали о вероятных беспорядках в Вашингтоне 6 января и были готовы к возможным случаям применения насилия, однако не предполагали, что протестная акция выльется в штурм Капитолия. Об этом заявил во вторник на слушаниях в одном из комитетов Сената Конгресса США бывший начальник полиции Капитолия Стивен Санд.

"Явная нехватка четких и полных разведданных в нескольких федеральных ведомствах внесла свой вклад <...>, а не плохая подготовка со стороны полиции Капитолия. <...> Разведданные, на которых мы основывались при нашей подготовке, указывали на то, что протесты 6 января, как ожидается, будут похожи на предыдущие митинги [сторонников бывшего президента США Дональда Трампа] <...>, которые проходили в 2020 году", - сказал Санд, покинувший пост начальника полиции Капитолия вскоре после событий 6 января.

По словам Санда, данные разведслужб указывали на потенциальное участие в протестной акции представителей различных ультраправых движений и возможность применения ими насилия. "Мы готовились к повышенному уровню насилия в Капитолии, а также к тому, что некоторые участники [беспорядков] могут быть вооружены. Но ничего из разведданных, полученных нами, не предсказывало то, что на самом деле произошло. <...> Мы должным образом готовились к массовой демонстрации с возможным насилием. Что мы получили, так это скоординированное нападение <...> на моих сотрудников и насильственный захват здания Капиолия. <...> События, свидетелем которых я стал 6 января, были самой ужасной атакой на правоохранителей и нашу демократию из всех, что я видел за всю свою карьеру. <...> Эти преступники пришли готовыми к войне", - добавил Санд, подчеркнув, что из-за недостатка разведданных полицейские в момент штурма оказались "в меньшинстве".

6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.