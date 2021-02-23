Пашинян: разблокировка коммуникаций может привести к долгосрочному миру в Закавказье

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Разблокировка транспортных коммуникаций может привести к долгосрочному миру и стабильности в регионе Закавказья, а также и развитию экономики Армении. Об этом во вторник в интервью местному порталу 1in.am заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Что касается открытия коммуникаций, то конструктивное решение этого вопроса является одним из факторов, который может привести к долгосрочному миру и стабильности в регионе, а также дать экономическую выгоду, изменить экономический потенциал Армении и всего региона. Это не значит, что не существуют в этом контексте некоторые вызовы, которые нужно решить", - отметил он.

Пашинян сообщил, что власти Армении намерены начать реформирование вооруженных сил страны.

"Мы должны начать реформирование армии - реформировать структуру, по части вооружения и вообще, стратегическое содержание армии", - заявил он.

Премьер Армении также коснулся деятельности Организации договора о коллективной безопасности, отметив, что в ходе военных действий с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, когда были "риски на границе Армении, механизм ОДКБ сыграл некоторую роль".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.