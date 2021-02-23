Псаки прокомментировала данные The Washington Post о подготовке санкций против России

Таким образом она прокомментировала публикацию в газете The Washington Post, в которой говорилось, что Вашингтон готовит санкции и другие меры в отношении Москвы в связи с масштабной кибератакой на компьютерные сети США, а также ситуацией вокруг Алексея Навального.

Как напомнила Псаки, администрация США ранее уже объявила о том, что американская разведка ведет обзор на российском направлении. "Президент [США Джо Байден] говорил об этом в своей беседе с президентом [России Владимиром] Путиным лишь несколько недель назад. Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану", - заявила представитель Белого дома.