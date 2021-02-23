Блинкен выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Египтом истребителей Су-35

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Каиром истребителей Су-35 у России. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России", - отметил дипломат.