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Блинкен выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Египтом истребителей Су-35

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Каиром истребителей Су-35 у России. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России", - отметил дипломат.

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СШАЕгипетРоссияБлинкен, Энтони
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