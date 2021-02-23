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В Белом доме не намерены отдельно комментировать решение суда по налогам Трампа

Ранее Верховный суд США отклонил ходатайство Дональда Трампа, который пытался не допустить передачи своих налоговых деклараций за восемь лет окружному прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Белый дом не будет отдельно комментировать решение Верховного суда США по налоговым декларациям бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сообщения поступали из многих источников (речь о СМИ) <...> относительно других текущих расследований, так что мы не будем комментировать конкретно это постановление. Президент [США Джо Байден] ясно дал понять во время своей предвыборной кампании, что американский народ ждет и заслуживает прозрачности от своего президента. Именно поэтому он обнародовал свои собственные налоговые декларации за более чем 20 лет", - сказала она.

В понедельник Верховный суд США отклонил ходатайство Трампа, который пытался не допустить передачи своих налоговых деклараций за восемь лет окружному прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу. Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года.

Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

Теги
СШАПсаки, ДженТрамп, Дональд
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