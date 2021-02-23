В Белом доме не намерены отдельно комментировать решение суда по налогам Трампа

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Белый дом не будет отдельно комментировать решение Верховного суда США по налоговым декларациям бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сообщения поступали из многих источников (речь о СМИ) <...> относительно других текущих расследований, так что мы не будем комментировать конкретно это постановление. Президент [США Джо Байден] ясно дал понять во время своей предвыборной кампании, что американский народ ждет и заслуживает прозрачности от своего президента. Именно поэтому он обнародовал свои собственные налоговые декларации за более чем 20 лет", - сказала она.

В понедельник Верховный суд США отклонил ходатайство Трампа, который пытался не допустить передачи своих налоговых деклараций за восемь лет окружному прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу. Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года.

Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.