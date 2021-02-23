Украина вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украина вышла из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Соответствующий указ подписал во вторник президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на его официальном сайте.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ № 70/2021 "О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 года, и из соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.