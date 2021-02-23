{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Украина вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ / POOL
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ / POOL

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украина вышла из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Соответствующий указ подписал во вторник президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на его официальном сайте.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ № 70/2021 "О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 года, и из соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
В Белом доме не намерены отдельно комментировать решение суда по налогам Трампа
Ранее Верховный суд США отклонил ходатайство Дональда Трампа, который пытался не допустить передачи своих налоговых деклараций за восемь лет окружному прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу
Читать полностью