Кипр объявил о намерении подать заявку на членство в Совете ООН по правам человека

НИКОСИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Республика Кипр впервые в своей истории подаст заявку на членство в Совете ООН по правам человека. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел государства Никос Христодулидис, выступая в режиме телеконференции на 46-й сессии этого совета.

Он сказал, что "международная повестка дня в сфере прав человека всегда занимала высокое место среди приоритетов внешней политики Кипра", а приверженность Никосии отстаиванию гендерного равенства и прав детей, борьбе с торговлей людьми, защите культурных прав, а также многим другим вопросам этой повестки сейчас выше, чем когда-либо ранее. "Поэтому с особым чувством долга и чести я объявляю сегодня о нашем решении, что Республика Кипр впервые выдвинет свою кандидатуру в Совет по правам человека на период 2025-2027 годов", - сказал глава кипрского МИД.

Он выразил уверенность в том, что его страна внесет значительный вклад в работу совета, для чего будет еще теснее сотрудничать с другими государствами, входящими в эту структуру, для достижения общей цели - "укрепления прав человека для всех". Христодулидис пообещал, что Кипр представит перечень обязательств, видения и целей своей работы в совете и выразил убежденность в том, что они получат широкую поддержку.

Доклад верховного комиссара ООН

Руководитель кипрского внешнеполитического ведомства также обратил внимания на то, что, хотя ценность подготовленного к нынешней сессии совета ежегодного доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека по вопросу о соблюдении прав человека на Кипре не вызывает сомнений, "в том виде, в каком он составлен, он мог более адекватно отразить массовые нарушения", вызванные "незаконным присутствием оккупационной армии Турции и силовым разделом острова" в нарушение международного права и соответствующих резолюций СБ ООН.

Христодулидис напомнил о том, что, "несмотря на пандемию, поток мигрантов и беженцев в Европу, особенно на маршруте через Восточное Средиземноморье, не ослабевает", а за последние четыре года Кипр получил самое большое из расчета на душу населения среди всех стран Европейского союза количество прошений о предоставлении убежища, при этом подавляющее большинство из них поступило из Сирии.

Он также подчеркнул, что Республика Кипр стояла "в авангарде инициатив", предпринятых в последние годы и направленных на создание структур трехстороннего и иного сотрудничества в регионе на основе соблюдения норм международного права и принципов добрососедства. "В этих усилиях мы руководствуемся нашей твердой убежденностью в том, что единственный способ защиты и поощрения прав человека - это не использование дипломатии канонерок, а уважение международного права и укрепление мира, безопасности, диалога и сотрудничества", - подчеркнул глава МИД государства.

Саммит по кипрскому урегулированию

Христодулидис также заявил, что президент Республики Кипр Никос Анастасиадис примет участие в предстоящем саммите по вопросу кипрского урегулирования, который будет в скором времени созван генсеком ООН Антониу Гутерришем с целью возобновить процесс переговоров о решении проблемы разделенного острова. Министр подчеркнул, что рамки урегулирования, подкрепленные резолюциями СБ ООН, предусматривают формирование на острове "государства Кипр с единым суверенитетом и одной международной правосубъектностью, с одним гражданством при соблюдении политического равенства", пояснив, что речь идет о двухобщинной и двузональной федерации.

Тем самым Христодулидис в очередной раз принципиально отверг возможность каких-либо шагов навстречу требованиям Анкары и нынешнего руководства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра о необходимости признания мировым сообществом существования на острове двух государств.

О совете

Совет ООН по правам человека на своей 46-й сессии (22 февраля - 23 марта) обсудит актуальные правозащитные проблемы современности, включая соблюдение религиозных свобод, прав детей и инвалидов. Темой дискуссии станет также положение в полутора десятках стран, в том числе в Йемене, Сирии, Венесуэле, Демократической Республике Конго, Центрально-Африканской Республике, будут представлены доклады верховного комиссара ООН по правам человека по Украине и Белоруссии.

После трехлетнего перерыва в нынешней сессии в качестве полноправного члена СПЧ участвует Россия, избранная в совет в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.