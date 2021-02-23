{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: в Киеве возле офиса Зеленского произошли столкновения силовиков с националистами

По данным издания "Страна", задержаны несколько человек

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Несколько человек задержаны в ходе столкновений, которые происходят между представителями правоохранительных органов Украины и националистами у здания офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве. Последние в количестве около 3 тыс. человек пришли к администрации главы государства, выступая против принятого во вторник решения суда, приговорившего их соратника Сергея Стерненко к лишению свободы на семь лет и три месяца.

"Столкновения продолжаются. Периодически полиция применяет слезоточивый газ. Есть задержанные", - пишет во вторник украинское издание "Страна" в Telegram.

В свою очередь националисты, уточняет издание, бросают в сторону силовиков снежки, файеры и дымовые шашки.

Теги
Украина
Генштаб ВС Греции опроверг утверждения о помехах греческой авиации работе турецкого судна
Ранее турецкие СМИ и Министерство обороны страны распространили сообщения о том, что четыре истребителя F-16 ВВС Греции пролетели над турецким судном Cesme, которое находится в международных водах в зоне, которую Турция обозначила в своем оповещении Navtex
Читать полностью