СМИ: в Киеве возле офиса Зеленского произошли столкновения силовиков с националистами

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Несколько человек задержаны в ходе столкновений, которые происходят между представителями правоохранительных органов Украины и националистами у здания офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве. Последние в количестве около 3 тыс. человек пришли к администрации главы государства, выступая против принятого во вторник решения суда, приговорившего их соратника Сергея Стерненко к лишению свободы на семь лет и три месяца.

"Столкновения продолжаются. Периодически полиция применяет слезоточивый газ. Есть задержанные", - пишет во вторник украинское издание "Страна" в Telegram.

В свою очередь националисты, уточняет издание, бросают в сторону силовиков снежки, файеры и дымовые шашки.