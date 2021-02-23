Генсек ООН с нетерпением ждет работы с новым постпредом США

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с нетерпением ожидает начала работы по самым разнообразным вопросам международной повестки с новым постоянным представителем США при организации Линдой Томас-Гринфилд. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее во вторник Сенат Конгресса США утвердил Томас-Гринфилд в этой должности. В 2008-2012 годах она была американским послом в Либерии. "Генеральный секретарь с нетерпением ждет работы с послом [Томас-Гринфилд] по вопросам климата, восстановления после пандемии COVID-19 и многим другим международным проблемам, которые есть в нашей общей повестке", - сказал он. Представитель генсека также отметил, что Гутерриш знает Томас-Гринфилд еще со времен своей работы на посту верховного комиссара ООН по делам беженцев.

68-летняя Томас-Гринфилд является отставным кадровым дипломатом. На дипломатическую службу она поступила в 1982 году. Занимала перед уходом с госслужбы ответственные посты в Госдепартаменте США. В 2013-2017 годах являлась помощником госсекретаря по делам Африки. В 2017 году была отправлена в отставку при предыдущей администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, который представлял Республиканскую партию. После этого ушла в частный сектор, став старшим вице-президентом крупной вашингтонской консалтинговой компании Albright Stonebridge Group.

Нынешний американский президент Джо Байден, представляющий Демократическую партию, выдвинул кандидатуру Томас-Гринфилд на должность постпреда США при ООН в ноябре минувшего года. Занимающее этот пост лицо обычно является в США членом президентского кабинета. Байден, объявляя о выдвижении кандидатуры Томас-Гринфилд, отметил, что та будет иметь статус члена кабинета, поскольку он заинтересован в ее мнении "по всем крупным внешнеполитическим дискуссиям" в Вашингтоне. Выступая в конце января на слушаниях, посвященных рассмотрению ее кандидатуры, Томас-Гринфилд заявила, что США должны агрессивно отвечать на действия России, но в то же время работать вместе с Москвой в вопросах, представляющих обоюдный интерес.