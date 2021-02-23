Комитет Европарламента поддержал лишение Пучдемона депутатской неприкосновенности

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Комитет по правовым вопросам Европейского парламента (ЕП) поддержал отчет, в котором содержится рекомендация лишить депутатской неприкосновенности бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщил во вторник в Twitter председатель комитета Адриан Васкес.

Аналогичная рекомендация обнародована в отношении еще двух каталонских евродепутатов - Тони Комина и Клары Понсати. "Сегодня сделан важный шаг в процессе лишения иммунитета депутатов Пучдемона, Комина и Понсати", - написал Васкес. Ожидается, что теперь данная инициатива будет рассмотрена на заседании ЕП в марте. Если Европарламент согласится с лишением иммунитета Пучдемона, бельгийский суд сможет возобновить дело об экстрадиции экс-лидера Каталонии в Испанию.

Пучдемон возглавлял правительство региона в момент проведения незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал из Испании в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года он смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона.