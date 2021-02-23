Генштаб ВС Греции опроверг утверждения о помехах греческой авиации работе турецкого судна

АФИНЫ, 23 февраля. /ТАСС/. Источники в Генеральном штабе национальной обороны Греции опровергли во вторник утверждения Турции о помехах, которые якобы создавали греческие истребители работе турецкого океанографического судна Cesme, проводящего морские исследования в международных водах близ греческих островов. Об этом сообщает газета "Катимерини".

Как объяснили источники, "в центральном районе Эгейского моря были проведены учения ВВС Греции". "9 февраля 2021 года Греция издала [аэронавигационное оповещение] NOTAM [по поводу их проведения], то есть за пять дней до выпуска Турцией своего незаконного морского оповещения Navtex [для данного района]. В учениях участвовало 29 самолетов", - указали в Генштабе.

По словам тех же источников, самолеты вылетели около 13:30 (14:30 мск) и завершили свою работу в 14:40. Отмечается, что греческие самолеты не имели на борту дипольные противорадарные отражатели (Chaffs) или инфракрасные тепловые ловушки (Flares). Что касается места учений, то источники утверждают, что они проводились между островами Айос-Эфстратиос и Кира-Панайя и к югу от островка Псара, тогда как на протяжении всего учения турецкое судно Cesme двигалось по северной стороне данного района к западу от греческого острова Лемнос. "Ближайшее расстояние от греческого самолета до турецкого судна составляло 10 морских миль, а высота его полета достигала 19 000 футов. Таким образом, утверждения турецких СМИ не имеют ничего общего с реальностью", - подчеркнули в Генеральном штабе.

Как сообщает "Катимерини", ранее во вторник турецкие СМИ и Министерство обороны Турции распространили сообщения о том, что четыре истребителя F-16 ВВС Греции пролетели над турецким судном Cesme, которое находится в международных водах в зоне, которую Турция обозначила в своем оповещении Navtex. По сообщениям турецких СМИ, имели место маневры по преследованию между греческими и турецкими истребителями. По утверждению турецкой стороны, один из греческих истребителей, находясь на расстоянии в две морские мили от турецкого судна, задействовал дипольные отражатели.

18 февраля на брифинге официальный представитель греческого внешнеполитического ведомства Александрос Папаиоанну сообщил, что МИД Греции сделал демарш Анкаре в связи с объявлением Турцией нового морского оповещения Navtex для проведения морских исследований судном Cesme. Папаиоанну сказал, что "само оповещение Navtex издано в нарушение правил, так как [гидрографическая] станция в Смирне (в Греции используют историческое название города Измир) не имеет полномочий объявлять Navtex для данного района".

При этом Папаиоанну пояснил, что сделанный Анкаре демарш не отменяет намерений двух сторон провести очередной раунд зондирующих контактов в Афинах. По словам представителя МИД, "Греция уже представила Турции несколько предложений по срокам зондирующих контактов на первую неделю марта и ждет ответа от турецкой стороны".

По сообщению "Катимерини", Турция объявила 15 февраля морское оповещение Navtex для проведения гидрографических исследований судном Cesme в районах к западу от греческих островов Айос-Эфстратиос и Лемнос. Заявлено, что исследования, которые продлятся с 18 февраля по 2 марта, будут проходить в международных водах.

Проблемы в отношениях с Турцией

Вооруженные силы Греции несколько раз приводились в боевую готовность в прошлом году из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море для проведения военных учений, а также из-за проведения турецким исследовательским судном Oruc Reis геологоразведочных работ в Средиземном море близ греческих островов.

25 января этого года в Стамбуле состоялся 61-й раунд зондирующих контактов между Грецией и Турцией, нацеленный на выявление точек сближения между сторонами. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 27 января, что зондирующие переговоры между Анкарой и Афинами прошли "в благоприятной обстановке". По итогам раунда в Стамбуле было принято решение о проведении очередной встречи в Афинах.