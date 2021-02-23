Псаки не уточнила, рассматривают ли экс-сенатора Нельсона на должность главы NASA

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник не стала уточнять, кого президент США Джо Байден рассматривает в качестве кандидата на должность главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как отметила во время брифинга одна из журналисток, ранее в СМИ появились сообщения о том, что потенциальным кандидатом на место руководителя NASA может быть американский астронавт и бывший сенатор Билл Нельсон. "Верны ли эти сообщения? Рассматривается ли он? Когда ожидается объявление?" - спросили Псаки.

"У меня нет для вас никаких кадровых объявлений или каких-либо [сообщений об] ожиданиях относительно того, когда у нас будет объявление о главе NASA или списке потенциальных лиц [на эту должность], но этот [вариант] интересный", - ответила пресс-секретарь Белого дома.

Как пишет еженедельный журнал Newsweek, демократ Нельсон был избран в Палату представителей Конгресса США в 1978 году. До 1991 года он представлял в нижней палате американского законодательного органа штат Флорида. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе. В 2000-2019 годах Нельсон был сенатором.