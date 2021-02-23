В Пентагоне заявили, что участие Турции в программе F-35 остается замороженным из-за С-400

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Участие Турции в американской программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 остается замороженным в связи с покупкой российских систем С-400, и Вашингтон продолжает призывать Анкару отказаться от вооружений РФ. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.

"Участие Турции в программе остается приостановленным", - приводит его слова радиостанции "Голос Америки". "Мы призываем Турцию не продолжать поставку С-400, <...> мы призываем их не оставлять их у себя", - добавил Кирби.

По его словам, у Турции было "множество возможностей за последние десять лет приобрести системы Patriot у Соединенных Штатов, а вместо этого они выбрали С-400, что дает России прибыль, доступ и влияние".

Ранее телеканал TRT сообщал, что Турция подписала контракт с базирующейся в США международной юридической фирмой, которая должна помочь Анкаре сохранить участие в программе производства F-35, из которой Анкара была исключена в связи с покупкой российских систем С-400.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили предпринимать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО. Анкара предупреждала, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.