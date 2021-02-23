В ходе столкновений националистов с силовиками у офиса Зеленского задержали 17 человек

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали 17 человек в ходе столкновений с националистами у здания офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве. В результате противостояния пострадали несколько правоохранителей, открыто уголовное дело, сообщила полиция Киева.

"В результате [столкновений] в управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. В настоящее время акция продолжается", - говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

По факту столкновений, добавили силовики, возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительного органа.

В полиции добавили, что в ходе митинга его участники "применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры".

У офиса главы государства, по информации украинского издания "Страна", открытого противостояния нет. Протестующие продолжают скандировать лозунги, однако попыток штурма администрации президента не предпринимается, часть участников разошлась. В то же время уже стало известно о намерении повторить митинг в субботу. В эфире телеканала "Украина-24" проинформировали, что пострадавшие есть и со стороны радикалов.

Ранее стало известно, что около 3 тыс. представителей объединения "Движение сопротивления капитуляции" собрались у офиса президента Украины, выступая против принятого во вторник решения суда, приговорившего их соратника Сергея Стерненко к лишению свободы на семь лет и три месяца. Протестующие заявили, что намерены добиваться, в частности, пересмотра приговора, отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, давила на суд. Люди заняли площадь перед офисом главы государства, а также прилегающую улицу Банковую, часть Лютеранской и Институтской. Столкновения начались почти сразу после начала митинга, так как националисты предприняли попытку прорваться к зданию офиса президента.

Дело Стерненко

Во вторник Приморский суд Одессы признал бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимый признан виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении оружия. Сам Стерненко не согласился с приговором, а его сторонники после его оглашения озвучили угрозы в адрес стороны обвинения. После заседания суда произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Чиновник сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.

Ранее Стерненко уже было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства и ношении холодного оружия. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивана Кузнецова, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко квалифицирует случившееся как самооборону. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.