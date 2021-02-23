Госдеп: США при необходимости без колебаний примут меры против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти США в случае необходимости без колебаний примут дополнительные меры против участников проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Его спрашивали о призывах со стороны Польши и Украины в адрес администрации США "использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы предотвратить" завершение строительства газопровода. "Согласны ли вы, что администрация <...> использует все доступные [ей средства], чтобы остановить "Северный поток - 2?" - спросил один из журналистов.

Отвечая, Прайс напомнил, что ранее Госдепартамент направил в Конгресс доклад со списком юридических лиц, участвующих в строительстве "Северного потока - 2". В нем внешнеполитическое ведомство упомянуло судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус". Против них в тот момент уже действовали рестрикции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В понедельник "Фортуна" и "КВТ-Рус" были также внесены в список санкций в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

"Важно в связи с вашим вопросом и то, что мы тесно консультировались с нашими европейскими партнерами и союзниками. Мне кажется, справедливо будет сказать, что никто из наших партнеров или союзников не был удивлен тем, что в конечном счете было в этой оценке [содержащейся в докладе]", - продолжил Прайс.

Он подчеркнул, что США разделяют обеспокоенность ряда своих союзников относительно "Северного потока - 2". "Поэтому мы недвусмысленно заявляли, что [считаем] "Северный поток - 2" плохой сделкой. Это плохая сделка для Европы. <...> То, что мы представили [Конгрессу] в пятницу, - не конец истории", - добавил сотрудник Госдепа.

"Мы продолжим наблюдать, оценивать, если будут основания для дополнительных ответных политических мер, мы без колебаний примем их", - отметил чуть позднее Прайс.