Глава Microsoft утверждает, что к атаке на Solarwinds имеет отношение российская разведка

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft полагает, что к кибератаке, предпринятой в марте 2020 года против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds, якобы имеет отношение российская разведка. С таким утверждением выступил во вторник на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США президент корпорации Брэд Смит.

"На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще", - утверждал Смит.

"Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран. Они больше всего похожи на то, что использует Россия", - предположил в свою очередь руководитель специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа. Он также отметил, что анализ атаки показывает, что это была большая операция, в которой были задействованы много людей и на подготовку которой потребовалось много времени. По его мнению, осуществить такую операцию можно было только на государственном уровне.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний.

Занимавший в прошлом году пост госсекретаря Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к данному нападению причастна Россия. В конце января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны провести полную оценку этой кибератаки и возможной причастности РФ к ее организации.

Российские представители на самом высоком уровне категорически отвергли версию Вашингтона о причастности Москвы к подобным действиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, любые обвинения России в причастности "являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".