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Глава Microsoft утверждает, что к атаке на Solarwinds имеет отношение российская разведка

Руководитель специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа считает, что использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран
Президент корпорации Microsoft Брэд Смит AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент корпорации Microsoft Брэд Смит
© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft полагает, что к кибератаке, предпринятой в марте 2020 года против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds, якобы имеет отношение российская разведка. С таким утверждением выступил во вторник на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США президент корпорации Брэд Смит.

"На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще", - утверждал Смит.

"Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран. Они больше всего похожи на то, что использует Россия", - предположил в свою очередь руководитель специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа. Он также отметил, что анализ атаки показывает, что это была большая операция, в которой были задействованы много людей и на подготовку которой потребовалось много времени. По его мнению, осуществить такую операцию можно было только на государственном уровне.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний.

Занимавший в прошлом году пост госсекретаря Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к данному нападению причастна Россия. В конце января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны провести полную оценку этой кибератаки и возможной причастности РФ к ее организации.

Российские представители на самом высоком уровне категорически отвергли версию Вашингтона о причастности Москвы к подобным действиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, любые обвинения России в причастности "являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

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