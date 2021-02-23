США настаивают на том, чтобы Иран продолжал сотрудничать с МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Иран продолжал сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом лучшим вариантом решения вопроса о ядерной программе Ирана считают проведение переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы настаиваем на том, чтобы Иран сотрудничал с МАГАТЭ, чтобы разрешить имеющиеся вопросы без дополнительных промедлений. Мы будем находиться в тесной консультации с Советом управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить подходящие шаги в поддержку усилий агентства", - сказал он. "Мы полностью поддерживаем усилия гендиректора [МАГАТЭ], направленные на то, чтобы обеспечить полное соблюдение обеспечения режима верификации МАГАТЭ в Иране, и мы полностью уверены в гендиректоре", - добавил Прайс.

При этом, по его словам, лучшим вариантом решения вопроса, связанного с иранской ядерной программой, остаются предложенные США переговоры. "Если Иран возобновит полное выполнение ядерного соглашения, США будут готовы сделать то же самое", - подчеркнул он.

Представителя Госдепартамента также попросили прокомментировать детали отчета МАГАТЭ, который планируется представить на следующей неделе. Как сообщил во вторник директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в нем, в частности, будет затронута тема того, что власти Ирана пока не объяснили происхождение частиц незаявленных ядерных материалов на ряде своих объектов. "Мы на самом деле не видели последний квартальный доклад МАГАТЭ по Ирану. <...> Мы не станем комментировать детали этого доклада, пока он не будет обнародован", - ответил Прайс.

Как передало 19 февраля агентство Reuters, следы урана были обнаружены сотрудниками МАГАТЭ на двух иранских объектах во время проведенных осенью инспекций. Речь идет о двух спорных объектах, вопросы к которым у МАГАТЭ возникли еще в начале 2020 года. Представители организации подозревали, что там могли храниться незаявленные ядерные материалы. После визита в Тегеран Гросси в августе прошлого года Иран согласился допустить инспекторов на эти объекты. Представители организации посетили их осенью.

Организация по атомной энергии Ирана и МАГАТЭ договорились 21 февраля о временном техническом решении для продолжения мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до 3 месяцев с учетом вступления в силу в этой стране 23 февраля нового закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. В соответствии с новыми условиями сокращается объем и тип инспекций МАГАТЭ в Иране, но верификационная деятельность в целом останется удовлетворительной.

Выход США из ядерной сделки

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. В свою очередь нынешний президент Джо Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть Соединенные Штаты в сделку.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.