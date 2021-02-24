DPA: Иран продолжает наращивать запасы низкообогащенного урана в нарушение ядерной сделки

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Иран увеличил объем запасов низкообогащенного урана на 500 кг, до почти трех тонн, 17,6 кг из которых обогащены до 20% в нарушение его обязательств в соответствии с ядерной сделкой. Об этом со ссылкой на конфиденциальный доклад, предназначенный для государств - участников Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщило во вторник немецкое информационное агентство DPA.

Представители России ранее подвергали критике распространение в западных СМИ подобных конфиденциальных докладов МАГАТЭ и указывали на нарушение режима конфиденциальности этого международного агентства. Запрос ТАСС в секретариат МАГАТЭ относительно распространения соответствующего конфиденциального доклада оставался без ответа.

Ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%.

В конце 2020 года МАГАТЭ сообщало, что Иран продолжает наращивать объемы низкообогащенного урана выше уровня, который был заложен в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В августе запасы обогащенного урана в Иране достигали 2 105,4 кг. Тегеран продолжал обогащать уран до 4,5%. Разрешенный в соответствии с СВПД 2015 года лимит запасов составляет 202,8 кг или 300 кг фторида урана (UF6), а уровень обогащения не должен превышать 3,67%.