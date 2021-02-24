В США фирма Crowdstrike не может подтвердить причастность РФ к кибератаке через SolarWinds

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, не располагают сведениями, которые подтверждали бы причастность России к кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds, затронувшей ряд американских федеральных ведомств. Соответствующее заявление сделал во вторник на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США глава этой компании Джордж Курц.

"Мы знаем, что правительство Соединенных Штатов выступило с утверждением, что данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение, - указал глава Crowdstrike. - Несмотря на то что на данный момент мы не можем подтвердить эти выводы, у нас также нет информации, которая бы их опровергала".

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний. Об этом говорилось в опубликованном в декабре 2020 года совместном заявлении аппарата директора Национальной разведки США, ФБР и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности. Занимавший в то время пост госсекретаря Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к данному нападению причастна Россия.

Позднее ряд экспертов предположил, что речь, вероятно, следует вести не о нападении с целью причинения ущерба, а о масштабной кибероперации с целью сбора разведывательной информации. В конце января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны провести полную оценку этой кибератаки и возможной причастности РФ к ее организации.

Российские представители на самом высоком уровне категорически отвергли версию Вашингтона о причастности Москвы к подобным действиям.