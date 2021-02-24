В Пентагоне заявили, что система ПРО США сосредоточена на КНДР, а не на России и Китае

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Американская система противоракетной обороны (ПРО) "в данный момент" сосредоточена на КНДР, ВС США следят также и за Ираном в связи с его программой разработки баллистических ракет. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований.

"Потенциал нашей национальной противоракетной обороны в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране, - утверждал генерал. - Мы начинаем пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет".

"Противники США наблюдали за нами в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия нашим сильным сторонам, и все они решили вложить значительные средства в ракеты", - считает Хайтен. Он напомнил, что ВС США "всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос". "Нам следует начать рассматривать стратегическое сдерживание так, чтобы принимать во внимание все [эти факторы] в целом", - добавил зампредседателя КНШ.

США внимательно отслеживают "существенные вложения" России и КНР в ракетные технологии для сдерживания данных вызовов, потому что не хотели бы войны с российскими и китайскими силами, заявил Хайтен. "Мы смотрим на практическую проблему [соотношения] российских ядерных сил и имеющегося у них потенциала с нашими возможностями для эффективного реагирования, - сказал он. - Если вы посмотрите на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом. Необходимо изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать, <...> потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем".

По словам генерала, США должны быть в состоянии реагировать на вызовы. Хайтен утверждает, что ракеты средней дальности КНР угрожают США в западной части Тихого океана. "Мы усердно за этим следим. У них [России и Китая] осуществляются значительные вложения в ракетные технологии. Абсолютно необходим усердный анализ того, как лучше этому противодействовать", - сказал он.

Как заявил 19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК, Россия предложила США обсуждать все без исключения темы, относящиеся к сфере стратегической стабильности.