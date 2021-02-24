В ходе столкновений у офиса Зеленского пострадали 27 силовиков

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Количество задержанных в ходе столкновений националистов и силовиков у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве увеличилось с 17 до 24 человек. В результате противостояния пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов, сообщила во вторник полиция Киева.

"При обеспечении правопорядка на улице Банковой (там расположен офис Зеленского - прим. ТАСС) пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов. Им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении столичной полиции в Facebook.

Отмечено также, что в управление полиции были доставлены 24 участника протеста, ранее сообщалось о 17 задержанных. Все они после предоставления пояснений были отпущены.

По информации полиции, всего в митинге приняли участие 2 тыс. человек. "Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перебранки перерастали в столкновения", - пояснили силовики. Они уточнили, что пострадавшие полицейские получили ожоги глаз.

Противостояние

Во вторник в 20:00 (21:00 мск) около 3 тыс. националистов, в том числе представителей объединения "Движение сопротивления капитуляции", которое связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко, собрались у здания офиса президента в центре Киева. Они выступили против принятого во вторник решения суда, приговорившего их соратника Сергея Стерненко к лишению свободы на семь лет и три месяца за похищение человека. Протестующие заявили, что намерены добиваться, в частности, пересмотра приговора, отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, давила на суд.

Люди заняли не только площадь перед офисом главы государства, но также прилегающую улицу Банковую, часть Лютеранской и Институтской. Почти сразу после начала митинга националисты предприняли попытку штурма администрации Зеленского, начались столкновения с сотрудниками силовых ведомств. Со стороны радикалов в ход пошли файеры, дымовые шашки, снежки, а также газовые баллончики. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Полиция возбудила уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительного органа.