Митинг националистов у офиса Зеленского завершается

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Большая часть митингующих покинула площадь у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского после столкновений с силовиками. Продолжение протеста запланировано на субботу.

"Большая часть людей разошлась, но несколько сотен все же остаются", - сообщило во вторник вечером украинское издание "Вести" в своем Telegram-канале.

Националисты покидают место протеста, оставляя после себя плакаты с требованием освободить своего соратника Сергея Стерненко, приговор которому и стал поводом для противостояния. По данным издания "Сегодня", протестующие колонной отправляются к Печерскому райуправлению полиции, куда отвезли задержанных на акции.

Радикалы заявили о намерении вновь собраться у администрации главы государства в субботу. Протест обещают сделать бессрочным и всеукраинским.

Во вторник в 20:00 (21:00 мск) украинские националисты, в том числе представители объединения "Движение сопротивления капитуляции", которое связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко, собрались у здания офиса президента в центре Киева. По данным полиции, в митинге приняли участие 2 тыс. человек. Они выступили против принятого во вторник решения суда, приговорившего их соратника Сергея Стерненко к лишению свободы на семь лет и три месяца. Протестующие заявили, что намерены добиваться, в частности, пересмотра приговора, отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, давила на суд.

Люди заняли не только площадь перед офисом главы государства, но также прилегающую улицу Банковую, часть Лютеранской и Институтской. Почти сразу после начала митинга националисты предприняли попытку штурма администрации Зеленского, начались столкновения с сотрудниками силовых ведомств. Со стороны радикалов в ход пошли файеры, дымовые шашки, снежки, а также газовые баллончики. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали несколько представителей обеих сторон, в том числе, по данным полиции, пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов. Полиция задержала 24 человека и возбудила уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительного органа.

Дело Стерненко

Во вторник Приморский суд Одессы признал бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимый признан виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении оружия. Сам Стерненко не согласился с приговором, а его сторонники после его оглашения озвучили угрозы в адрес стороны обвинения. После заседания суда произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Чиновник сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.

Ранее Стерненко уже было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства и ношении холодного оружия. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивана Кузнецова, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко квалифицирует случившееся как самооборону. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.