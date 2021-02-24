Байден намерен обсудить с Трюдо защиту общих ценностей на мировой арене

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Канады Джастину Трюдо в ходе открытой протокольной части переговоров в удаленном формате, что намерен обсудить с ним вопросы изменения климата, борьбу с пандемией и защиту общих ценностей на мировой арене. Об этом сообщает во вторник пресс-пул Белого дома перед началом консультаций в расширенном формате.

"Я с нетерпением жду личной встречи в будущем. Канада - это самый близкий друг США, - сказал Байден. - [Мы обсудим] COVID-19, изменение климата, проблемы беженцев и миграции, борьбу за наши ценности на мировой арене и укрепление наших демократий у себя дома".

Канадский премьер в ответ подчеркнул, что очень воодушевлен в связи с возможностью вновь работать с США по вопросам изменения климата. "Лидерства США очень не хватало за последние годы", - сказал он.

Лидеры двух стран 22 января провели 30-минутный телефонный разговор. Как сообщили тогда в канадском правительстве, он носил "теплый и дружеский характер", а стороны "нашли общий язык" по вопросам борьбы с пандемией и ее экономическими последствиями, темам кибербезопасности, международных отношений и борьбы с изменением климата. Трюдо стал первым иностранным лидером, которому Байден позвонил в качестве президента США.