SolarWinds воздержалась от определения виновных в кибератаке

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Компания SolarWinds на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США во вторник воздержалась от предположений о виновных во взломе своего программного обеспечения.

В своих показаниях исполнительный директор компании, наиболее пострадавшей от масштабной кибератаки в прошлом году, Судхакар Рамакришна заявил, что взлом был совершен с целью получения доступа к определенным клиентам SolarWinds, вредоносный код был внедрен в программное обеспечение Orion в период с марта по июнь 2020 года, к настоящему времени он удален и угрозы безопасности больше нет. Он также отметил, что ни один из других продуктов SolarWinds не был затронут в результате кибератаки. При этом в ходе почти семиминутного выступления Рамакришна не высказал ни одного предположения о возможных исполнителях хакерского нападения.

В свою очередь в ходе слушаний руководитель специализирующейся на компьютерной безопасности американской компании FireEye Кевин Мандиа предположил, что использовавшиеся при взломе средства "больше всего похожи на то, что использует Россия", а президент корпорации Microsoft Брэд Смит утверждал, что есть "солидные свидетельства", которые якобы указывают на причастность российской разведки к кибератаке.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний.

Занимавший в прошлом году пост госсекретаря Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к данному нападению причастна Россия. В конце января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны провести полную оценку этой кибератаки и возможной причастности РФ к ее организации.

Российские представители на самом высоком уровне категорически отвергли версию Вашингтона о причастности Москвы к подобным действиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, любые обвинения России в причастности "являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".