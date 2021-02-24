Парламент Венесуэлы потребовал выслать из страны посла ЕС в ответ на санкции

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы обратилась к правительству с требованием объявить персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на веденные сообществом санкции против Каракаса. Об этом во вторник сообщает агентство EFE.

"Я поднимаю обе руки за то, чтобы представитель Евросоюза была объявлена персоной нон грата и чтобы пересмотреть условия, на которых в Венесуэле находится миссия ЕС", - приводит агентство слова председателя парламента Хорхе Родригеса.

Ранее в понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих. В черный список вошли еще 18 человек, в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи. Таким образом, всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц.