Референдум по принятию новой конституции Гаити пройдет 27 июня

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Голосование по вопросу принятия новой конституции Гаити запланировано на 27 июня, заявил во вторник уполномоченный по вопросам выборов Матиас Пьер.

"По причине технических и логистических требований, предъявляемых представительством ООН в Гаити, избирательная комиссия вынуждена перенести референдум по конституции с 25 апреля на 27 июня", - написал он в Twitter.

Ранее президент Гаити Жовенель Моиз заявлял о намерении провести референдум об изменении конституции страны в 2020 году, позже было решено организовать голосование 25 апреля 2021 года. Запланированная конституционная реформа направлена на укрепление президентской и исполнительной власти. Представители оппозиции заявили, что поддержат изменение основного закона, но только после отставки президента.

В начале февраля представители оппозиционных партий Гаити, выступающие за отставку Моиза, провозгласили "президентом переходного периода" судью Кассационного суда республики Жозефа Месена Жан-Луи. Позже Моиз подписал приказ об увольнении трех судей Кассационного суда республики за "попытку незаконного захвата власти". Армия поддержала действующего главу государства.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. По данным международной неправительственной организации "Борьба с голодом", как минимум 3,67 млн жителей страны испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан страны вопрос обеспечения продуктами стоит особенно остро.