Страны АЛБА назвали санкции ЕС против Венесуэлы вмешательством в ее внутренние дела

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Страны - участницы Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) считают, что санкции против ряда представителей венесуэльской власти со стороны ЕС являются вмешательством во внутренние дела и нарушают принцип самоопределения народов.

"Эти действия представляют собой явное нарушение международного права и неприемлемое вмешательство, которое никоим образом не способствует развитию венесуэльского народа, - говорится в распространенном во вторник заявлении сообщества. - Страны АЛБА выражают свою солидарность и поддержку венесуэльскому государству, приверженному делу мира, и призывают международное сообщество отвергнуть такого рода действия [со стороны ЕС] и защитить принципы уважения суверенитета, самоопределения и независимости народов".

Боливарианский альянс для народов Америки - торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное 14 декабря 2004 года по инициативе президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубы Фиделя Кастро. В настоящее время в АЛБА входят 10 стран: Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих. В черный список вошли еще 18 человек, в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи. Таким образом, всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц.