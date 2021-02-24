Япония и США подписали соглашение о продлении условий содержания американских баз

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Япония и США официально подписали соглашение о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в стране еще на год. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"На основе достигнутых ранее договоренностей перед этой пресс-конференцией у меня прошло подписание соглашения с исполняющим обязанности посла США в Японии Джозефом Янгом", - отметил Мотэги. Глава японского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что правительства двух стран продолжат тесное сотрудничество, направленное на всестороннее укрепление японско-американского альянса.

На прошлой неделе правительства Японии и США договорились о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в стране до 31 марта 2022 года (окончание следующего финансового года в Японии). Как сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Нобуо Киси, "расходы, которые понесет японская сторона в 2021 финансовом году, составят 201,7 млрд иен (около $1,9 млрд)".

Расходы Японии на содержание американских военных баз в 2020 финансовом году (закончится 31 марта 2021 года) составят 199,3 млрд иен (более $1,8 млрд). Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также выплачивает зарплату нанятому на месте персоналу.