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Правительство Японии одобрило соглашение о ВРЭП

Теперь документ будет направлен в парламент для дальнейшей ратификации

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в среду одобрило соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), заключенное 15 ноября 2020 года. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что теперь документ будет направлен в парламент для дальнейшей ратификации, которая ожидается в ходе нынешней сессии.

Документ вступит в силу, когда его ратифицируют парламенты более половины стран, заключивших соглашение.

Соглашение о ВРЭП подписали страны АСЕАН и пять крупнейших торгово-экономических партнеров блока: Япония, Австралия, Китай, Новая Зеландия и Республика Корея. Это соглашение образует крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителей и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП. По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.

Теги
АвстралияЯпонияКитайРеспублика КореяНовая ЗеландияСуга, Ёсихидэ
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