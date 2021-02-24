Байден обсудил с премьером Ирака ракетные атаки на международную коалицию

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми в телефонном разговоре последние ракетные обстрелы на территории Ирака в отношении войск международной коалиции. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США подтвердил поддержку суверенитета и независимости Ирака. Стороны обсудили последние ракетные атаки в отношении иракских служащих и представителей коалиции, согласившись в том, что виновные в этих нападениях должны понести всю ответственность, - отмечается в тексте. - Президент и премьер-министр также рассмотрели важность продвижения стратегического диалога и расширения сотрудничества в ключевых областях".

Байден и аль-Казыми договорились поддерживать тесные контакты в ближайшее время.

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

На прошлой неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.