Глава ЕК уверена в правильности европейской стратегии закупок вакцин от коронавируса

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает верной общую стратегию Европейского союза (ЕС) относительно закупок вакцин от нового коронавируса. Такое мнение она высказала в опубликованном в среду интервью газете Augsburger Allgemeine.

"Да, благодаря европейскому подходу теперь у нас есть широкий выбор вакцин, которые мы также можем использовать против мутаций [коронавируса]", - отметила фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о правильности общей стратегии ЕС в части закупок препаратов. "Мы сделали ставку на шесть производителей, три [препарата] от которых уже одобрены и пользуются спросом во всем мире, два находятся на стадии утверждения. Наша стратегия сработала", - добавила она.

При этом глава ЕК подчеркнула, что ЕС находится в постоянном контакте с производителями препаратов с целью ускорения их изготовления и обеспечения бесперебойности поставок в страны сообщества. "Производители вакцин - наши партнеры в этой пандемии. И они тоже никогда не сталкивались с такой проблемой", - заметила фон дер Ляйен и уточнила, что все спорные вопросы стороны пытаются решить мирным путем.

Кроме того, фон дер Ляйен выразила обеспокоенность появлением новых штаммов коронавируса. "К новым вариантам нужно относиться очень серьезно", - полагает она. Лишь благодаря проведению тщательного анализа положительных результатов на наличие инфекции во всех странах, по ее мнению, можно будет быстро определить, когда и где появляются новые мутации. Вместе с тем фон дер Ляйен сообщила, что фармацевтические компании работают над усовершенствованием существующих вакцин, принимая во внимание возникновение новых, более опасных штаммов вируса.

В настоящее время Еврокомиссия заключила контракты на поставку вакцин от шести европейских и американских производителей, из которых в пользование поступили и поручили одобрение Европейского агентства лекарственных препаратов (EMA) три: американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. 17 февраля ЕК объявила, что одобрила второй контракт с американской компанией Moderna (на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины от нового коронавируса.

При этом в реальности в первом квартале 2021 года Евросоюз получит почти втрое меньше вакцины, чем ожидалось, в связи с нехваткой производственных возможностей у всех поставщиков и в результате проблем логистики. По оценкам Еврокомиссии, с начала января по конец марта 27 стран ЕС получат порядка 106 млн доз вакцины, и лишь во втором квартале Брюссель предполагает вывести поставки на расчетный уровень в 300 млн доз за 3 месяца.