Минобороны Армении не комментирует заявление Пашиняна об использовании ракет "Искандер"

ЕРЕВАН, 24 февраля. /ТАСС/. Минобороны Армении не комментирует заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что использовавшиеся во время военных действий в Нагорном Карабахе ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%". Об этом в среду заявил СМИ начальник управления по информации и связям с общественностью военного ведомства Геворк Алтунян.

"Минобороны не может интерпретировать заявление премьер-министра", - отметил он.

Во вторник вечером Пашинян в интервью местному порталу 1in.am прокомментировал заявление экс-президента Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона должна была использовать ракеты "Искандер" в первые дни военных действий в Карабахе. "Я думаю, что отверженный (Саргсян - прим. ТАСС) не должен задавать вопросы, ответы на которые он знает. А может, ответит, почему выпущенные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%?" - заявил он.

На уточняющий вопрос журналиста, бывает ли такое, Пашинян ответил: "Не знаю".

Армения впервые заявила о приобретении российских тактических комплексов "Искандер" в сентябре 2016 года.