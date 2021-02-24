Оппозиция Армении проводит акцию неповиновения в здании Ереванского госуниверситета

ЕРЕВАН, 24 февраля. /ТАСС/. Около 100 сторонников оппозиционного "Движения за спасение родины" - в основном студенты и представители молодежных объединений - в среду утром вошли в здание Ереванского государственного университета и начали акцию неповиновения с призывом отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Как передает корреспондент ТАСС, собравшиеся скандируют лозунги и призывают начать забастовку. "Армения - без Никола! Студенты и преподаватели - присоединяйтесь!", - скандируют они.

В Армении с ноября 2020 года не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также утверждают, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и. о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.