Президент Киргизии прибыл с визитом в Москву

БИШКЕК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в среду прибыл в Москву с первым зарубежным визитом. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 февраля, с первым зарубежным визитом прибыл в город Москву, Российская Федерация", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Жапаров в ходе визита в Россию обсудит вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления сотрудничества двух государств. Запланировала его встреча с президентом России Владимиром Путиным, а также двусторонние встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Это будет первая встреча главы российского государства с новым киргизским лидером. Ранее они общались только по телефону или по видеосвязи во время саммитов. Для Жапарова, который вступил в должность президента республики 28 января, это будет первый зарубежный визит в этом качестве.