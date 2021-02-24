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Президент Киргизии прибыл с визитом в Москву

Ранее сообщалось, что Садыр Жапаров в ходе визита в Россию обсудит вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления сотрудничества двух государств

БИШКЕК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в среду прибыл в Москву с первым зарубежным визитом. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 февраля, с первым зарубежным визитом прибыл в город Москву, Российская Федерация", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Жапаров в ходе визита в Россию обсудит вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления сотрудничества двух государств. Запланировала его встреча с президентом России Владимиром Путиным, а также двусторонние встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Это будет первая встреча главы российского государства с новым киргизским лидером. Ранее они общались только по телефону или по видеосвязи во время саммитов. Для Жапарова, который вступил в должность президента республики 28 января, это будет первый зарубежный визит в этом качестве.

Теги
КиргизияРоссияЖапаров, Садыр Нургожоевич
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