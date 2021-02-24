Посол Сербии в Москве назвал контрпродуктивными санкции ЕС против России из-за Навального

БЕЛГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Планы ЕС ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального являются контрпродуктивными. Об этом заявил в среду посол Сербии в России Мирослав Лазански в прямом эфире национального телевидения Сербии.

"Процесс над Навальным был транспарентным. Но то, что Брюссель пытается санкциями влиять на Москву, на Кремль - это лишь нехватка политики, потому что санкции - это не политика, этот как раз отсутствие политики. Я считаю эти санкции некоторым образом фольклорными, политическими санкциями, потому что [глава МИД РФ Сергей] Лавров был очень ясен: если санкции ЕС будут угрожать интересам России, Москва прекратит все отношения с ЕС. Является фактом, что отношения ЕС и РФ на самом низком уровне на последние 25 лет, но боюсь, такая позиция Брюсселя непродуктивна", - заявил сербский дипломат.

"Ситуация с Навальным эксплуатируется и политизируется на Западе, что достаточно абсурдно. Если на Западе существует хороший механизм защиты прав человека, то значит ли это, что любой с Запада имеет право вмешиваться во внутренние дела любой страны в мире?" - задался вопросом Мирослав Лазански. По его словам, "с конца 80-х годов права человека были инструментом, с помощью которого [на Западе] пытались оказать влияние в социалистических странах". "Ситуация с Навальным - исключительно внутренний вопрос Российской Федерации, и достаточно странно выглядит, когда отдельные личности с Запада настаивают на своем участии в этом судебном процессе", - подчеркнул он.

Посол Сербии иронично высказался о введенных Брюсселем санкциях, заявив, что они скорее представляют собой "психологические манипуляции". "Речь идет о любопытной ситуации, в ЕС говорят, что счета шести россиян на Западе будут заморожены. <...> ни один российский функционер высокого и среднего ранга не может иметь счетов в западных банках, но брюссельские умы, которые этим занимаются, идут и на такой эффект, которого они надеются достичь в российском обществе", - сказал посол.

О новых санкциях ЕС

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе сообщил о принятом политическом решении ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за приговор Алексею Навальному. По его словам, санкции будут впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.