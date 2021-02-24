Администрация Байдена заявила, что будет бороться с расизмом и несправедливостью в США

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Администрация Джо Байдена, призывая к защите прав человека по всему миру, намерена отстаивать эти права и в свой стране, где по-прежнему имеют место проявления "расизма и экономической несправедливости". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступивший в среду на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

"Люди небелого цвета кожи ежедневно сталкиваются в Соединенных Штатах с последствиями систематического расизма и экономической несправедливости", - признал он. Блинкен отметил, что новая американская администрация с первого дня своего правления занялась устранением "причин этой несправедливости", укоренившихся в различных сферах жизнедеятельности страны, включая систему предоставления жилья. По его словам, в реформировании - применительно к решению данной проблемы - нуждаются, в частности, тюремная система, условия жизни коренного населения. Необходимо, сказал он, "бороться и с дискриминацией в отношении американцев - выходцев из азиатских стран".

"Мы стремимся к тому, чтобы найти более эффективный и всеобъемлющий вариант постановки "борьбы с расизмом" во главу глобальной повестки прав человека, - сказал Блинкен. - Мы будем и далее проводить политику, призванную положить конец насилию и дискриминации в любых их проявлениях".

Глава американского внешнеполитического ведомства указал, что Соединенные Штаты вовсе не считают себя совершенной страной, но на ежедневной основе прилагают усилия к тому, "чтобы привлекать себя к ответственности, чтобы стать более совершенным объединением" и продемонстрировать это миру. Он признал, что иногда "это болезненно, а иногда - очень непривлекательно", но США, заявил Блинкен, будут решать эти проблемы.