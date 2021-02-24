Кабмин Украины планирует восстановить контроль над границей с РФ в Донбассе до 2025 года

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины включило пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной ныне части Донецкой и Луганской областей в программу управления госграницами до 2025 года. Это решение принято в среду на заседании кабинета министров по инициативе главы МВД Арсена Авакова.

Соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года, одобренную 24 июля 2019 года. "Задача 5. Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", - говорится в распоряжении. В нем уточняется, что эта задача предполагает "планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Стратегия была принята во исполнение обязательств Киева по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Целью документа является "обеспечение развития внешнеэкономических связей и международной торговли, содействие перемещению лиц и товаров через государственную границу и надлежащую ее защищенность".