Медведчук оспорит в Верховном суде Украины введенные против него и его жены санкции

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук намерен оспорить в Верховном суде санкции, введенные решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против него и его жены Оксаны Марченко.

"Я, доктор юридических наук, я не могу понять, каким образом сегодня СНБО и указ человека, даже если этот человек занимает должность президента, может ограничить мои конституционные права, - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". - Теперь путь какой: идти в Верховный суд. Вы понимаете, что Верховный суд - это месяцы и годы рассмотрения, в это время будут нарушены права мои, моей семьи, моей супруги".

По его словам, украинские власти прибегают к таким действиям, нарушающим Конституцию, чтобы спасти свой рейтинг на фоне всеобъемлющего кризиса в стране. Медведчук назвал обвинения в финансировании терроризма "полным абсурдом" и подчеркнул, что его семья готова к любым негативным, "преступным действиям со стороны власти".

Глава политсовета партии также заявил, что введенные санкции никак не отразятся на ее деятельности. "Мы будем спорить, защищаться, но при этом мы будем бороться. Может быть, расчет был на то, что мы будем заниматься собой, а не будем заниматься исправлением той критической ситуации, которая сложилась сегодня на Украине. - отметил он. - Я вам могу с уверенностью сказать, что ситуация, связанная с санкциями, не повлияет на деятельность партии в будущем и настоящем, категорически это утверждаю".

19 февраля СНБО Украины ввел санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых Виктор Медведчук, его жена, а также пять граждан России. Решение принято по статье о финансировании терроризма и предполагает арест всего имущества подпавших под санкции. Президент Владимир Зеленский 2 февраля также ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.