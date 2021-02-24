В некоторых регионах Казахстана с 1 марта смягчат карантинные ограничения

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана приняли решение с 1 марта смягчить карантинные ограничения в ряде регионов республики с благополучной эпидемической ситуацией по распространению коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной комиссии.

"Регионам, находящимся в "зеленой зоне" [по темпам распространения коронавируса] на протяжении семи дней, разрешить с 1 марта: работу цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров - до 30% заполняемости; проведение спортивных мероприятий (до 30%), пятничных молитв (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек)", - говорится в сообщении.

В тех регионах страны, которые находятся в "желтой зоне" на протяжении семи дней, будет разрешена работа по воскресеньям крытых продуктовых и непродуктовых рынков, ТРЦ, торговых домов и сетей.

Комиссия также одобрила предложение об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (на четыре рейса), Узбекистаном (на четыре рейса), Киргизией (на два рейса) и Украиной (на один рейс).

Кроме того, принято решение с 1 марта разрешить комбинированное обучение школьников с первого по пятый классы, в международных школах - с первого по седьмой классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где по итогам мониторинговой проверки зафиксировано наибольшее число нарушений санитарного режима в организациях образования.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов в среду на брифинге заявил, что эпидемическая ситуация в республике развивается по оптимистичному сценарию. Он также напомнил, что ранее пик заболеваемости COVID-19, согласно пессимистичным прогнозам, ожидался на конец марта-начало апреля. "Исходя из нынешней ситуации можно предположить, что мы этот означенный ранее пик минуем", - сказал Киясов.