Франция заявила о заинтересованности в доступе к вакцинам из России и других стран

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Франция заинтересована в том, чтобы эффективные вакцины из России и других стран были доступны для Европы в целях борьбы с коронавирусом. Об этом заявил в среду официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь.

"Эпидемия - это проблема мирового масштаба, на решение которой сегодня мобилизован весь мир", - сказал он в ходе еженедельного брифинга. "Мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы как можно большее число надежных и эффективных вакцин были предложены во всем мире, в том числе в Европе и во Франции, - подчеркнул Атталь. - Очевидно, что мы также хотели бы, чтобы наибольшее число таких вакцин были представлены Европейскому агентству по лекарственным препаратам (EMA) для сертификации. Это касается как российской вакцины "Спутник V", так и вакцин из других стран".

В среду утром в Елисейском дворце под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона прошло заседание Совета обороны, на котором обсуждались ситуация с пандемией в республике и темпы вакцинации населения от коронавируса. По словам Атталя, "ситуация с эпидемией по-прежнему вызывает беспокойство". Представитель правительства констатировал, что "уровень заболеваемости вновь стал расти".

9 февраля представитель Российского фонда прямых инвестиций заявил, что российская сторона подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" на территории Европейского союза 29 января. Позднее европейский регулятор сообщил, что не получал заявку на регистрацию "Спутника V". При этом в ЕМА утверждали, что разработчики вакцины только получили научную консультацию со стороны агентства, которая предусматривает предоставление последней регуляторной и научной информации относительно производства вакцин.